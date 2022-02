Sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" il traffico è bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Casteldaccia e Bagheria, per la presenza di un mezzo pesante ribaltato al km 7,500 che blocca l’intera sede stradale. Lo dice Anas. È in arrivo un veicolo idoneo alla rimozione del mezzo pesante ma, a causa della complessità delle operazioni, è istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Casteldaccia.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA