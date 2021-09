Cancelleri :«Serve un porto hub nel Mediterraneo»

"In un paese come il nostro porti e aeroporti sono fondamentali per l’export". Così Giancarlo Cancelleri, sottosegretario delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, presente all’Italian Export Forum di Marsala. "Il canale di Sicilia - ha aggiunto - non ci vede protagonisti, invece dovremmo esserlo. Dobbiamo investire su queste infrastrutture e il Pnrr va in questa direzione. Serve un porto hub sul Mediterraneo. E' una prospettiva interessante che può aprire scenari importanti, potremo intercettare le centinaia di migliaia di navi che passano da Suez e che ci salutano senza farci toccare palla andando a Rotterdam e Amburgo". Sull'attraversamento stabile dello stretto, Cancelleri ha poi spiegato: "Mi piace come questo Governo e il presidente Draghi stanno affrontando questo tema, con serietà e sobrietà stiamo portando avanti un progetto di fattibilità che deve contemplare le nuove regole, visto che i progetti vecchi non sono più utilizzabili. Non ci stiamo girando i pollici stiamo affrontando l’attraversamento dello Stretto anche quello dinamico, nel Pnrr stiamo mettendo 500 milioni di euro. I siciliani viaggeranno meglio e sul finire 2023 arriveranno i Frecciarossa. Stiamo facendo finalmente delle scelte logiche, stiamo migliorando la rete ferroviaria. La Sicilia deve diventare sempre più piattaforma commerciale del Mediterraneo. Il Governo ha grande attenzione al Meridione d’Italia".

