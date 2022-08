Cane lasciato solo in casa dalla padrona che parte in vacanza: trovato morto

Un vicino di una donna di 60 anni, che abita in una casa nelle campagne di Avola, allarmato dal cattivo odore emanato dalla casa confinante e constatando che da giorni non vedeva nessuno, ha chiamato la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, sono entrati in casa ed hanno constatato che il cane, che la denunciata aveva in custodia, era morto di stenti da alcuni giorni, stante l’assenza per le ferie estive della sua padrona e la totale mancanza di cibo e di acqua. La donna è stata denunciata per aver abbondonato il suo cane procurandone la morte.



