Capo d'Orlando, fuochi d'artificio innescano incendio sulla collina: è polemica

Un incendio, causato da alcuni fuochi d’artificio, si è diffuso la scorsa sera intorno alle 23.40 a Capo d’Orlando (Me), mentre era in corso la festa della patrona Maria Santissima. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia. I fuochi d’artificio, accesi ai piedi del Monte della Madonna, hanno raggiunto la macchia mediterranea, provocando un incendio che si è sviluppato ai piedi della collina. La Protezione Civile Comunale e i vigili del fuoco sono riusciti in poco tempo a spegnere le fiamme. Insieme alle fiamme sono tuttavia divampate le polemiche sul perché i giochi siano stati organizzati alle pendici della collina e non sulla spiaggia come avveniva solitamente.

Video da Facebook/Indelebili Today





