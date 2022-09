Caporalato, rinviato a giudizio ex gestore del bar del Tribunale di Palermo

Il gup Walter Turturici ha rinviato a giudizio Vincenzo Torregrossa (il processo inizierà a gennaio), che attraverso la società Solemare srl, gestiva il bar nel tribunale di Palermo. L’uomo è accusato di caporalato perché avrebbe sfruttato e sottopagato i dipendenti e avrebbe chiesto di restituire parte dello stipendio. Nel corso dell’udienza preliminare il gup ha respinto la richiesta di patteggiare presentata da Luisa Torregrossa, sorella di Vincenzo, ritendendo la pena di un anno e mezzo troppo bassa.

Il giudice ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile dei 9 dipendenti. L’indagine - coordinata dai pm Sergio Mistritta ed Eugenio Faletra - è partita dopo la messa in onda di un servizio televisivo in cui due lavoratori denunciavano la condizione di sfruttamento in cui si trovavano.



