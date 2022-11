Spettacolare incidente, nel pomeriggio, a San Gregorio di Catania, in via Scala. Un giovane, alla guida della sua auto, una Fiat Panda, ha capotato dopo aver urtato una vettura parcheggiata, danneggiandone un'altra. Il ragazzo, ferito in maniera non grave, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato precauzionalmente in ospedale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA