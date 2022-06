Caro gasolio, i pescatori siciliani tornano a protestare

Il costo del gasolio continua ad aumentare, e le marinerie siciliane sono tornate a protestare. La mobilitazione del comparto è ripartita stamattina da Sciacca (Ag), dove si sono riunite le rappresentanze dei pescatori siciliani, da Portopalo di Capo Passero a Porticello, da Trapani a Licata. «Già con un prezzo superiore ad un euro al litro del carburante non è più conveniente uscire per le normali battute di pesca», dice Salvatore Scaduto, presidente della Cooperativa "Madonna del Soccorso di Sciacca».

«L'attuale andamento del prezzo del gasolio non ha giustificazioni», aggiunge il presidente della società «Frà Pescatori» Vincenzo Marinello. Per il quale quella in atto «è solo una speculazione delle compagnie petrolifere, su cui il governo nazionale fino ad oggi non è ancora riuscito ad incidere». Per cercare di fronteggiare l’emergenza nei mesi scorsi il governo della Regione ha approvato l’anticipazione del calendario del fermo biologico. Nel frattempo i pescatori attendono ancora che si sblocchino gli aiuti già approvati ma non ancora erogati. «Se non si riesce a calmierare il prezzo del gasolio sarebbe opportuno che almeno il governo varasse sostegni almeno sotto forma di crediti d’imposta», ha concluso Enzo Marinello.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA