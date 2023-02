Casa rurale in fiamme, un anziano muore nel Messinese

Un uomo di 80 anni è morto nell’incendio della propria abitazione in contrada Cicco, ad Alì Terme, in provincia di Messina. La vittima viveva da sola all’interno di un edificio rurale. Sul posto, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Il corpo senza vita dell’anziano, parzialmente carbonizzato, è stato trovato in un angolo della casa. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate dal focolare a legna che l'uomo utilizzava per riscaldare l’abitazione. Indagini sono in corso.

