Caso Cannes, Schifani dispone la revoca del finanziamento in autotutela

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, con una direttiva all’assessore regionale e al dirigente generale al Turismo ha chiesto di adottare la revoca in autotutela di ogni atto potenzialmente produttore di danno e responsabilità in capo alla Regione in relazione alla partecipazione alla prossima edizione del Festival di Cannes.

L'Avvocatura generale della Regione, ha accertato che, in merito all’affidamento dell’evento «Sicily, Women and Cinema», non è stata ravvisata piena correttezza nell’applicazione dell’articolo 63 del Codice degli appalti, che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

