Cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte di Capodanno a Palermo

E’ stata una lunga notte per i vigili del fuoco di Palermo impegnati in decine di interventi nelle zone periferiche per incendi ai cassonetti di rifiuti. Questa volta, al contrario dei recenti precedenti, non ci sarebbe stata alcuna intenzione di dar fuoco alla spazzatura. I roghi sono stati provocati dal lancio di petardi all’interno dei contenitori. E’ stato questo il passatempo per i giovanissimi, in molti casi visti e segnalati alle forze dell’ordine.

Si contano almeno una quindicina di incendi a cassonetti nel corso dell’intera nottata. Un pò in tutte le periferie di Palermo: da Brancaccio allo Zen, a Bonagia e all’Uditore.



