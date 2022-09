Castelvetrano, nella terra di Messina Denaro intimidazioni a candidata elezioni

"Solidarietà alla nostra compagna Susanna Caracci, militante di Rifondazione Comunista e candidata di Unione Popolare con de Magistris, che da giorni subisce intimidazioni a Castelvetrano". Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare con de Magistris. "Nella terra del boss Matteo Messina Denaro i manifesti di Unione Popolare vengono sistematicamente strappati - aggiunge -. Oggi è comparsa una scritta davanti alla casa della nostra candidata che ha denunciato i fatti alla locale stazione dei Carabinieri". "Domani - prosegue - sarà in Sicilia Luigi de Magistris per un comizio a Marsala alle 19 e a Palermo alle 22. Unione Popolare è la lista dell’antimafia sociale e nel nostro programma c'è la lotta senza quartiere alla corruzione e alla mafia. Non a caso Salvatore Borsellino ha espresso il suo sostegno a Unione Popolare".



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA