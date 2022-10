Catania, arrestato 48enne per furti a hotel e ristoranti

La Procura di Catania ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di un 48enne, indagato per "Rapina", "Furto aggravato" e "Ricettazione". Il provvedimento trae origine dalle indagini dei carabinieri che hanno consentito di far luce sulle numerose condotte illecite dell’uomo, che ha consumato dal mese di novembre 2021 al mese di settembre 2022, 25 furti e una rapina ai danni di altrettante strutture ricettive, ristoranti, bar e strutture balneari del territorio catanese.

Pubblicità

Cruciale per l’attività investigativa, il monitoraggio dei sistemi di video sorveglianza, attraverso cui è stato possibile ricostruire tutti i movimenti dell’uomo, il quale consumava i suoi furti mediante un unico modus operandi; nello specifico, si è appurato come lo stesso, dopo la chiusura delle attività commerciali, accedesse al loro interno attraverso la manomissione di porte o finestre situate sul retro, arraffando senza un vero criterio, denaro, suppellettili e tutti gli oggetti con un certo valore.



In una circostanza il malvivente, colto dalla titolare di un bed and breakfast del centro cittadino etneo mentre era intento a rubare, per guadagnarsi la fuga, l’aveva aggredita e fatta cadere al suolo, procurandole fortunatamente solo contusioni. Inutili i tentativi del 48enne di rendersi irreperibile dallo scorso mese di luglio, poiché grazie ad una accurata attività info-investigativa, è stato comunque rintracciato dai militari all’interno dell’abitazione di una parente nel quartiere Picanello, dove si stava nascondendo. L'uomo è stato condotto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA