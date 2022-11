Catania, attraversano i binari per non perdere il treno: multati

Multati nella stazione di Catania due viaggiatori che stavano prendendo il treno e hanno attraversato i binari invece che utilizzare i sottopassaggi. Un’operazione pericolosa che è stata notata dagli agenti della polfer che hanno sanzionato i passeggeri. Sempre gli agenti nel capoluogo catanese hanno multato sei persone perché si trovavano nell’area ferroviaria senza giustificato motivo. Complessivamente in 59 stazioni in Sicilia sono state controllate 625 persone, 163 bagagli ispezionati, 195 agenti impegnati. L’operazione stazioni sicure è stata coordinata dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia.



