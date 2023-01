Catania, aveva trasformato il bar in discoteca: la polizia interrompe la serata e chiude il locale

Una discoteca abusiva nella quale era in corso una serata danzante e alla quale stavano partecipando circa 300 giovani, prevalentemente minorenni, è stata chiusa a Catania dalla polizia. E’ accaduto la notte tra sabato e domenica scorsi.

Il titolare del locale, che era autorizzato come bar, è stato denunciato perché non era stata effettuata verifica della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e perché non vi erano uscite di sicurezza idonee. L’uomo è anche stato sanzionato perché senza licenza di Pubblica sicurezza.



