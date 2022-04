Catania Calcio, si apre uno spiraglio per salvare il campionato: curatori a colloquio con i vertici federali

Che brutta fine rischia di fare il Catania dopo 75 anni di storia. In serata il club dichiarato fallito il 22 dicembre, dopo aver sperato invano che potesse passare al romano Benedetto Mancini, potrebbe non giocare la gara di domenica in casa contro il Latina. Solo in presenza di una disponibilità economica, la curatela potrebbe chiedere al Tribunale di continuare l'esercizio provvisorio in atto e giocare domenica contro il Latina.

A lungo il direttore dell'area sportiva, Maurizio Pellegrino, facendosi portavoce dell'intero gruppo dirigenziale e della squadra, ha chiesto di scendere in campo. Mancano quattro giornate, tre sarebbero le gare interne (a costi praticamente irrisori, anzi con gli incassi a disposizione), si è aperto un dibattito. In un primo momento sembrava che il Catania venisse escluso subito dal campionato. Invece, l'intervento dei curatori ha aperto alla speranza di poter scendere in campo.

Non essendo chiuso l'esercizio provvisorio, la Figc non può chiudere il campionato del Catania. I curatori stanno provvedendo la comunicazione, poi dovrà decidere ancora il Tribunale sulla relazione e sulla disponibilità economica. Le indiscrezioni trapelate nel pomeriggio potrebbero essere dunque mutate in corsa dall'intervento dei curatori che in atto sono ancora in carica e lo saranno fino al 19 di questo mese. C'è una piccola speranza che, dunque, la squadra possa continuare a giocare. E sarebbe un peccato se così non fosse.

