Catania, caldo record: si attendono fino a 38 gradi

Non accennano a diminuire le elevate temperature registrate in questo infuocato mese di giugno. Nuovo fine settimana segnato dall'allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia.

E' stato da poco diffuso il comunicato della Protezione Civile relativo alle prossime 24 ore, che registra, ancora una volta, il caldo record nella cui morsa si trova la Sicilia in questi giorni. Particolarmente interessata sarà la provincia di Catania, dove, nelle prossime ore, sono attese temperature fino a 38 gradi.

Alcune tra le zone più colpite, fra le altre, saranno inoltre le province di Agrigento, Enna e Caltanissetta, che rientrano all'interno della zona rossa.

