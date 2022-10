Catania, crollo al Tribunale nell'ufficio del Gip: i divieti d'ingresso e le reazioni di magistrati e avvocati

Il lato ovest del terzo piano del Palazzo di Giustizia di Catania, zona dove è avvenuto il crollo, è off limits. Il presidente del Tribunale di Catania, Francesco Mannino, ha inibito con un provvedimento d’urgenza l’accesso a «magistrati, personale dipendente, avvocati e pubblico». Inoltre il Tribunale ha disposto fino al 22 ottobre 2022 la sospensione delle udienze in presenza della IV sezione civile - sezione fallimentare - Sezione imprese e della V sezione civile che sono previste in trattazione nella zona in cui è vietato l’accesso.

Le disposizioni sono state necessarie per garantire condizioni di sicurezza a magistrati, personale dipendente, avvocati e pubblico in attesa della relazione e delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. Inibire l’accesso in quella zona del tribunale è stato deciso «in considerazione del crollo del solaio - si legge nel provvedimento firmato da Mannino - avvenuto all’interno di una delle stanze della cancelleria dell’Ufficio Gip e alle luci delle prime indicazioni orali, fornite dal Comando dei Vigili del fuoco a seguito di sopralluoghi e rilevamenti in tutta l’area del terzo piano dell’Ufficio Gip interessata al crollo e della limitrofa sezione IV e Imprese, che segnalano la pericolosità di diverse parte del tetto sovrastante il terzo piano». Il Tribunale inoltre si è riservato di definire altri provvedimenti quando arriveranno le prescrizioni definitive dei Vigili del Fuoco.

Il crollo ha provocato diverse reazioni negli ambienti giudiziari. L’Anm auspica un incontro con il ministro della Giustizia sulla questione dell’edilizia giudiziaria. Quello della notte scorsa, sottolinea in una nota, «è solo l’ennesima dimostrazione dell’incuria in cui versano attualmente molti dei palazzi di giustizia. Una tragedia sfiorata, a poche settimane dal crollo di una scaffalatura nell’aula Magna della Corte d’Appello di Bari e di parte del rivestimento esterno del Palazzo minorile di Venezia».

L'Associazione magistrati sul tema ha realizzato un dossier, illustrato al Congresso la scorsa settimana. «Le precarie condizioni delle strutture giudiziarie, con il conseguente disagio in cui tutti gli operatori della giustizia sono costretti a lavorare, non sono più sopportabili. Occorre che le istituzioni - sollecita la giunta esecutiva centrale - intervengano senza ulteriore ritardo per tutelare la salute e la sicurezza delle migliaia di persone che quotidianamente fanno ingresso negli uffici». Auspica quindi «un incontro urgente con il ministro della Giustizia per illustrare, anche sulla scorta del dossier fotografico, le maggiori criticità che richiedono interventi assolutamente indifferibili».

E' un crollo «che non sorprende» invece per il il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati etnei Rosario Pizzino. «Da anni denunciamo i problemi strutturali nel Palazzo di Giustizia - ha affermato Pizzino -. Adesso ci sarà da fare i conti con una serie di problemi organizzativi per gli uffici che si riverseranno inevitabilmente sull'intera struttura giudiziaria e su cittadini e difensori».

«Il Consiglio dell’Ordine - ha aggiunto Pizzino - ha più volte posto all’attenzione delle autorità e delle istituzioni le carenze dell’edilizia giudiziaria nella nostra città, ma senza ottenere risposte. Così siamo arrivati a questo ennesimo episodio che poteva anche essere tragico. Ci auguriamo che gli interventi di ripristino siano immediati e che questo ennesimo episodio sia uno sprone per affrontare e risolvere la questione dell’edilizia giudiziaria a Catania».

In una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil di Catania annunciano come la Fp Cgil, la Fp Cisl e la Uil Pa stiano redigendo un documento di richieste specifiche «affinché venga realmente garantita la sicurezza dei circa 50 dipendenti che operano giornalmente nell’area e delle decine e decine di avvocati e di utenti che la frequentano».

««Le infiltrazioni, ben visibili, che sarebbero state la causa del crollo - secondo i sindacati - , sono di vecchia data; ragione per cui, anche in assenza di piogge consistenti, era probabile che si verificassero crolli come è poi effettivamente accaduto. I problemi sono più evidenti nel lato ovest e i lavoratori ora attendono istruzioni sul da farsi».

«La stagione invernale con le sue piogge deve ancora arrivare - dicono i segretari generali di Fp Cgil, Fp Cils e Uil Pa Concetta La Rosa, Danilo Sottile e Armando Algozzino - e già facciamo i conti con strutture che non garantiscono più l'incolumità di chi lavora negli spazi pubblici. Pensiamo che tutto questo non sia accettabile, che quanto accaduto non possa essere considerato solo un’amara sorpresa e che si sia già atteso troppo tempo prima che le istituzioni agissero concretamente. Chiediamo che venga fatta immediatamente una verifica complessiva dei locali e che ci vengano comunicate le soluzioni che s'intendono adottare affinché non si ripetano episodi simili».

