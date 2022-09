Catania, era ai domiciliari per droga ma spacciava ancora: in casa 55 grammi di coca e la lista dei clienti

Carabinieri del nucleo Investigativo di Catania, squadra Lupi, hanno arrestato, nel rione San Cristoforo, un 42enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, dove era di domiciliari dallo scorso 9 settembre per reati di droga, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 55 grammi di cocaina, un block notes con nominativi e cifre, un bilancino di precisione, e 2.400 euro in contanti. L’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto in carcere.



