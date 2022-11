Catania, il ragazzino che spacciava anziché andare a scuola

Anziché andare a scuola stava per strada a spacciare. E’ questa la tristissima storia venita alla luce nei giorni scorsi grazie all’intervento dei poliziotti dal Commissariato di Nesima. In via Capo Passero un ragazzino che ha interrotto gli studi e che appartiene a una famiglia che percepisce il reddito di cittadinanza, è stato sorpreso con una busta contenente 41 buste con all’interno marjuana, 185 euro di vario taglio e una radiolina che utilizzava per le comunicazioni illecite e per essere verosimilmente avvisato in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Il tutto è stato sequestrato penalmente. Il minore, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga e una volta bloccato, su ordine della Procura della Repubblica dei minori, è stato tradotto nel centro di prima accoglienza per i minorenni di via Franchetti.

