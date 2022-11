Catania, in auto con 11 chili di marijuana: avrebbe fatto 20 mila dosi e guadagnato 100 mila euro

Aveva nascosto sui sedili posteriori della macchina 11 chili di marijuana che sul mercato avrebbero fruttato almeno 100 mila euro. In manette è finito un pregiudicato catanese 47enne nel quartiere “Picanello”. A fermarlo i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania. L’uomo era a bordo di una Peugeot 207 ferma in una strada isolata del quartiere “Picanello” e quando si è accorto che i Lupi dell’Arma stavano per controllarlo ha tentato vanamente la fuga. E’ stata quindi effettuata una perquisizione e sui sedili posteriori sono stati trovati 11 bustoni neri in cellophane, contenenti 11 chili di marijuana. Il avrebbe potuto confe3zionare 20.000 dosi, con un guadagno stimato di 100 mila euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA