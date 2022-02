Pubblicità

Fila di oltre sei km sulla Tangenziale di Catania da Misterbianco verso San Gregorio a causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi. Un tamponamento a catena tra un suv, un furgone un'altra auto poco prima dell’uscita della Tangenziale in direzione San Giovanni Galermo. Traffico in tilt e danni ai mezzi coinvolti ma per fortuna nessun ferito.

(Foto di Santi Zappala)

