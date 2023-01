Una Renault Clio ferma nella corsia di emergenza e un’auto che a forte velocità la tampona. Il bilancio è di due donne ferite, una delle quali è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente si è verificato lungo la Tangenziale di Catania nei pressi dello svincolo in direzione Siracusa. Sul posto la Polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

