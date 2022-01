Catania, irruzione e danneggiamento nelle segreteria politica di Claudio Fava

Irruzione con danneggiamento, la notte scorsa, nei locali a Catania che ospitano la segreteria politica del parlamentare regionale Claudio Fava presidente della commissione Antimafia Siciliana. Sono state danneggiate due stampanti e lasciate delle deiezioni nell’ingresso della casa, dove lavorano in coworking due avvocati.

Pubblicità

Dall’ufficio di Fava non è stato rubato alcunché: i due laptop presenti non sono stati toccati e non sono stati aperti neppure i cassetti. L'accaduto è stato denunciato alla polizia e sul posto è intervenuto personale della Digos della Questura.

Il caso sarà portato all’attenzione del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica per valutare le iniziative a maggiore tutela di Fava



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA