Catania, la carica dei quasi 2900 aspiranti medici (ma i posti sono poco più di 400)

Saranno quasi 2.900 gli aspiranti medici che da martedì 6 settembre sosterranno le prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Per i 2.875 candidati etnei – oltre duecento in più rispetto all’anno scorso - l’appuntamento è a partire dalle 8,30 per effettuare le operazioni di riconoscimento, mentre il test prenderà il via alle 13 in ciascuna delle sedi di svolgimento in cui gli aspiranti medici e odontoiatri sono stati distribuiti in base alla data di nascita: Torre Biologica (via Santa Sofia 89); Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15 e “Aule Farmacia” (via Santa Sofia 64); Polo didattico “Gravina” (via Gravina 21); Polo didattico “Virlinzi” (via Roccaromana 43-45).

La prova dura 100 minuti e consiste in 60 quesiti a risposta multipla (5 opzioni) su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I posti disponibili sono 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria.

