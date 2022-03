Catania, la droga consegnata a domicilio su uno scooter elettrico

Consegnava a domicilio la marijuana grazie ad uno scooter elettrico. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 38enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato strani movimenti nei pressi di via Napoli, con passaggi e scambi sospetti tra alcune auto che si alternavano in sosta ed il conducente di uno scooter elettrico affaccendato in un continuo andirivieni. I militari hanno così effettuato un controllo al conducente di una delle auto e hanno un uomo in possesso di 5 grammi di marijuana.

Il controllo è stato effettuato anche ad un secondo acquirente, anch’egli trovato in possesso di una dose di droga e, pertanto, hanno deciso di entrare in azione. Sono andati così alla “fonte” ed hanno fermato e bloccato il 38enne a bordo dello scooter, proprio mentre ancora stava affaccendandosi ad effettuare l’ennesima consegna. L’uomo è stato trovato in possesso complessivamente di 70 grammi di marijuana suddivisi in 26 involucri, unitamente alla somma contante di 150 euro ritenuta provento di spaccio.

La perquisizione, estesa poi anche presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 50 grammi di marijuana, occultati in un pensile della cucina.

