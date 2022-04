Catania, maxi tamponamento in Tangenziale: due feriti e lunghe code

Questo pomeriggio poco dopo le 17 un incidente stradale si è verificato sulla Tangenziale di Catania, all'altezza dell'uscita Paesi Etnei in direzione Messina. L'incidente, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, ha coinvolto 5 autovetture. Si ha notizia di almeno due feriti, di cui il più grave è stato estratto dall'abitacolo di una Fiat Panda dalla squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania e preso in carico dai sanitari del Servizio 118 presenti sul posto.

Il traffico ha subito forti rallentamenti ed è rimasto bloccato per dovesi tempo nel tratto di tangenziale interessato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, sè intervenuto personale dell'Anas per gestire la viabilità e personale della Polizia Stradale per effettuare i rilievi, ricostruirà la dinamica dell'incidente e accertare le cause.

