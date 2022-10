Catania, nella stalla abusiva un cavallo e 700 grammi di marijuana

Una stalla abusiva, dentro la quale c’era anche nascosta della, droga, è stata scoperta nel quartiere di San Giovanni Galermo dai carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT). Durante la verifica è intervenuto anche personale veterinario dell’A.S.P. di Catania. Si trovava in un garage in via Ustica di proprietà di un pregiudicato 48enne catanese. C’era un cavallo ma anche 700 grammi di marijuana.

L’animale, visitato dai veterinari dell’ASP, che lo hanno trovato in apparenti buone condizioni generali di salute, è stato affidato in custodia al proprietario, che dovrà immediatamente farsi carico di reperire un alloggiamento adeguato alla sua custodia. I cani antidroga hanno poi rinvenuto, nascosto in un locale attiguo al garage, un borsone contenente 700 grammi di marijuana, suddivisa in 6 buste, nonché una pistola giocattolo, priva di tappo rosso.

