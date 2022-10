Catania, parcheggia per far scendere i figli disabili: picchiato da tre muratori

Catania città sempre più violenta. Lunedì scorso, nel corso della mattina, via Sangiuliano è stata teatro di un vero e proprio pestaggio. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti per la segnalazione di una violenta aggressione. Un cittadino austriaco, ma da tempo residente a Catania, ha raccontato alla polizia che dopo aver parcheggiato l’auto vicino casa per consentire ai figli gemelli disabili di salire facilmente a bordo è stato avvicinato da un uomo che gli ha intimato di spostare la vettura in quanto quell’area sarebbe stata destinata ad alcuni operai. L’uomo pero non ha ceduto ed è stato picchiato dall’uomo spalleggiato da altre due persone. Grazie ad alcune testimonianze gli agenti sono riusciti ad individuare il cantiere edile dove lavoravano i tre autori della violenta aggressione: padre e due figli. I tre uomini sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate in concorso e danneggiamento. Il Questore ha emesso nei loro confronti anche un Avviso Orale.

