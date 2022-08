Catania, perseguita una donna con la quale voleva una relazione: 43enne ai domiciliari per stalking

Lo stalker aveva già il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e portava il braccialetto elettronico. Ma non è bastato a fermare i suoi intenti persecutori. Così, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, è stato chiesto e ottenuto la misura più restrittiva degli arresti domiciliari sempre con applicazione di dispositivo di rilevamento, eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati sui reati che riguardano la violenza di genere hanno fatto luce sulle condotte dell'uomo che negli ultimi giorni ha più volte violato il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri dalla vittima in vigore dallo scorso 29 giugno. In particolare l’uomo avrebbe più volte “avvicinato” una 44enne di Catania, madre di una bambina frequentante il medesimo istituto scolastico di sua figlia, il quale avrebbe tentato d’intrecciare una relazione sentimentale con la donna. Quest’ultima però avrebbe respinto le avances sin da subito e manifestato all’uomo il proprio disinteresse diffidandolo, vista la sua insistenza, dall’attenderla dinnanzi alla scuola della figlia o sotto la sua abitazione.

Raccomandazioni non prese in considerazione dal 43enne che, invece, avrebbe continuato a infastidire la donna. Addirittura in un caso l'avrebbe rimproverata per gelosia a causa di un uovo di Pasqua regalatole da un amico e in un altro l'avrebbe minacciata dicendole: «Tu non ti liberi più di me! …», coinvolgendo nelle sue “attenzioni” anche la figlia di quest’ultima nei confronti della quale avrebbe tentato di screditare la sua figura di madre, minando la serenità psicologica della bambina.

L’uomo già in passato si sarebbe reso protagonista di analoghi comportamenti persecutori nei confronti dell’ex moglie, la quale, proprio per tali motivi, avrebbe cheisto e ottenuto la separazione dal marito.

Il 17 luglio scorso la 44enne, intorno alle 20:30, mentre faceva rifornimento di benzina all’autovettura in una stazione di servizio in Corso Indipendenza di Catania, avrebbe notato la presenza dell’uomo che a bordo della sua macchina l’avrebbe fissata con sguardo di sfida. quindi la donna ha avvisato telefonicamente i Carabinieri che le avevano consigliato di allontanarsi immediatamente.

In seguito, soltanto 40 minuti circa più tardi, sarebbero invece poi stati i carabinieri a richiamarla al telefono, avvisandola che il braccialetto elettronico applicato all’uomo ne avrebbe nuovamente rivelato la presenza, proprio mentre in quel momento lei si trovava in una piazza del comune di San Gregorio di Catania.

Tale ulteriore intromissione nella sua sfera privata ha indotto la donna a sporgere un’integrazione alla denuncia, che, poi, ha consentito ai Carabinieri di Piazza Giovanni Verga di svolgere i necessari e mirati accertamenti.

In particolare, tra l’altro, è stata effettuata un’attenta disamina dei dati informatici estrapolati dal sistema di rilevamento che, in effetti, hanno riscontrato quanto riferito dalla vittima nella sua denuncia, verificando altresì che il suo persecutore l’avrebbe seguita durante tutto il tratto percorso dal centro cittadino di Catania fino al comune etneo, soffermandosi poi in una piazza proprio mentre la donna si trovava insieme con la figlia intenta a giocare con altri bimbi.

