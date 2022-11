Catania, prometteva passaporti veloci davanti Ufficio Questura: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un giovane che nell’Ufficio Passaporti della Questura adescava clienti che attendevano in fila ma volevano un passaporto in breve tempo. Prima di far perdere le sue tracce, prometteva alle persone che in un dato giorno avrebbero avuto il documento al costo di 150 euro. Deve rispondere di truffa e traffico di influenze illecite. Le indagini sono scattate dopo le prime denunce. Il giovane, posto agli arresti domiciliari comparirà davanti al Gip per l’udienza di convalida.

