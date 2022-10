Catania, sequestrate in piazza Europa tre bici elettriche manomesse che superavano i 25 km/h

Un servizio di contrasto all’illegalità diffusa nel territorio del quartiere di “Picanello” da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, insieme con i colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, del 12° Reggimento “Sicilia” e con l’ausilio del personale della Polizia Municipale di Catania ha permsso di sequestrare 3 bici elettriche modificate grazie a un sistema di accelerazione autonomo che le rendeva pericolose come qualsiasi altro mezzo di circolazione stradale a motore.

I conducenti con le bici in questione sono stati fermati durante controlli su strada, estesi in piazza Europa e su tutto il lungomare “Ognina”. Diverse le bici controllate dai carabinieri visto che queste modifiche illegali stanno diventato un fenomeno diffuso e per questo costantemente monitorato dai militari dell'Arma.

La modifica consente alle bici a pedalata assistita di raggiungere velocità superiori ai 25 km/h, diventantand un mezzo di locomozione in tutto simile ad un ciclomotore, ma aggirando sia i costi di assicurazione e bollo, sia la mancanza della patente, sospesa o revocata per violazioni al codice della strada o a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Come detto, sono state 3 le bici elettriche sequestrate a seguito degli accertamenti: erano munite di dispositivo di accelerazione manomesso. Sequestrati anche 3 motorini perché sprovvisti di assicurazione R.C.A.

Nel corso del servizio sono state infine identificate un centinaio di persone e controllati una quarantina di veicoli, con elevazione di sanzioni amministrative (auto prive di assicurazione, guida senza patente, mancata revisione periodica), per un ammontare di oltre 8.000 euro.

È stato sanzionato amministrativamente anche un venditore di caldarroste per mancata autorizzazione alla vendita, emissione di fumi su pubblica via ed occupazione abusiva di suolo pubblico per un importo complessivo di 827 euro.

