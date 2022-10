Catania, sparatoria in via Carrubella: ucciso un uomo al culmine di una lite

Sparatoria oggi nel primo pomeriggio in via Carrubella, al confine tra i Comuni di Catania e Gravina di Catania. Il cadavere di un uomo è rimasto sull'asfalto. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini della polizia di Stato, avvertiti da un passante. Vige ancora il massimo riserbo su quanto accaduto. La sparatoria è avvenuta in pratica alle spalle della zona di edilizia popolare di via Capo Passero - una delle principali piazze di spaccio della città - , ma secondo indiscrezioni non avrebbe nulla a che fare con questioni di droga: la vittima sarebbe un uomo anziano e sarebbe stato ucciso da un vicino di casa al culmine di una lite.

Dopo aver sparato diversi colpi di pistola, l'assassino sarebbe fuggito e sarebbe tutt'ora ricercato dalla polizia. La via Carrubbella è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere agli investigatori di fare i rilievi del caso e risalire all'arma del delitto.

