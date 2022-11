Catania, tamponamento in Tangenziale: un ferito e 4,5 chilometri di coda

Incidente nel pomeriggio di oggi sulla Tangenziale di Catania in direzione Siracusa. Per cause ancora da accertare, si è verificato un tamponamento tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco che ha provocato anche un ferito. Il tamponamento è avvenuto subito dopo lo svinconlo di Galermo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, una pattuglia della polizia stradale e una squadra dell'Anas. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Marco, ma non sarebbe in gravi condizioni. L'incidente è stato anche spettacolare, con un mezzo che è finito su un'altra vettura dopo il taponamento.

Il sinistro ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Il traffico in direzione Siracusa è rimasto paralizzato per parecchio tempo e si è formata una coda di automobili lunga oltre circa 4,5 chilometri: la paralisi della ciroclazione si è riveberata anche in tutta la zona di San Giovanni Galermo attorno allo svincolo in entrata sulla Tangenziale. Dopo i rilievi i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati rimossi, ma il traffico alle 17,30 era ancora bloccato anche se in via di smaltimento.

