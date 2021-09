Catania, auto si ribalta sull'Asse dei Servizi: morte due soldatesse Usa di Sigonella

Due donne, due giovani soldatesse in servizio nella base militare Usa di Sigonella, sono morte a Catania in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l’Asse dei Servizi, vicino al carcere di Bicocca. Le vittime sono Raquel Johnson, di 18 anni, e Darika Slaughter di 30.

L' incidente è avvenuto intorno alle 5,40 nei pressi del carcere di Bicocca, nel passaggio a livello di via Passo del Fico. Le donne sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, per l’urto violentissimo con un pilone in cemento armato a sostegno della sbarra di stop; l’impatto ha fatto capovolgere e accartocciare l'auto, un’Alfa Romeo 147 di ritorno verso la base militare.

A condurre i rilievi sono stati gli ispettori della polizia municipale di Catania, insieme ai carabinieri, per la segnalazione di un automobilista. Le salme delle due donne, dopo gli accertamenti, sono state consegnate ai militari della vicina base di Sigonella.

