Catania, la polizia sequestra la patente a 12 “furbetti” della corsia d'emergenza in Tangenziale

La polizia stradale ha ritirato la patente a 12 "furbetti" della corsia di emergenza ad automobilisti che utilizzavano la carreggiata di sos illegalmente nella Tangenziale di Catania nel tratto compreso tra Misterbianco e Gravina di Catania.

Il servizio era stato disposto nell’ambito di un mirato controllo del territorio ed alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale «Sicilia Orientale» di Catania. Gli agenti si sono sistemati in un posto di blocco e non hanno dovuto attendere tanto per il primo automobilista scorretto. A seguire sono arrivati gli altri e in tutto come detto sono stati 12 i "furbetti" intercettati.

