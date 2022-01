Catania, barca a vela nella bufera: in tre salvati dalla Guardia costiera

Tre persone a bordo di una barca a vela alla deriva a Sud di Catania, a causa della rottura del timone, sono state soccorse dalla Guardia Costiera di Catania. E' avvenuto ieri mattina ma è stato reso noto solamente stamane. L'allarme di ricerca e salvataggio in mare è scattato quando la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania ha intercettato una chiamata di emergenza sulle frequenze radio del canale di soccorso marittimo partita dall’imbarcazione. Le difficili condizioni marine, con raffiche di vento oltre i 25 nodi, non hanno facilitato le attività di recupero da parte di una motovedetta, che comunque sono state portate al termine riuscendo ad affiancare l’unita da diporto e scongiurando un possibile naufragio. Le operazioni di recupero si sono concluse con la messa in sicurezza dei tre passeggeri e dell’imbarcazione, che è stata rimorchiata e ormeggiata nel porto di Catania.

