Auto travolge scooter: muore una donna, ferito il figlio

Dramma a Cefalù, in provincia di Palermo, per la morte di una donna di 39 anni, Roberta Macaione, a causa di un incidente stradale. Il tragico impatto si è verificato nella statale 113 all’altezza di Mazzaforno, dove nel pomeriggio di oggi la donna viaggiava a bordo di un motorino insieme al figlio minorenne. Per cause da accertare, una vettura ha travolto il veicolo a due ruote e i due passeggeri sono stati sbalzati via. Troppo violento lo schianto per la donna che abitava a Cefalù ed era molto conosciuta nel borgo turistico. Nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale Giglio, è stato possibile soltanto constatare il decesso poco dopo il suo arrivo. Miracolosamente illeso, invece, il figlio piccolo. Sul posto gli inquirenti per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, una volta appresa la notizia si è stretto nel dolore dei familiari con un post sui suoi social: "L'amministrazione comunale, a nome della città, si unisce al dolore della famiglia per la perdita della nostra giovane concittadina".

