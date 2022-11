Centro Padre Nostro vandalizzato ancora una volta

Nuovo atto vandalico al centro di accoglienza Padre Nostro a Palermo, fondato da Don Pino Puglisi. Questa volta i vandali hanno distrutto uno dei due vasi ornamentali posti davanti la sede del Centro di via Brancaccio.

Non sono trascorsi neanche sette giorni da quando qualcuno ha trafugato parte dell’impianto di videosorveglianza che ancora non è entrato in funzione. «Sembra proprio che l’unico deterrente per fermare vandali e incivili siano gli «occhi elettronici» delle telecamere - dice il presidente Maurizio Artale - Prima avevamo un «tribunale» interno che orientava i nostri comportamenti, oggi anche la coscienza deve essere controllata dalle nuove tecnologie».



