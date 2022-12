Cgil, il congresso Fiom a sorpresa dice no a Francesco Foti

Svolta inaspettata al congresso della Fiom in Sicilia: riunito nel pomeriggio a Pergusa, ha bocciato la proposta del segretario nazionale Michele De Palma che aveva indicato alla guida della segreteria regionale Francesco Foti, col consenso della Cgil siciliana.

Foti, che qualche giorno fa è stato confermato alla guida della Fiom provinciale di Palermo, ha ottenuto 15 voti a favore, 13 i contrari e 3 gli astenuti. Dunque, niente maggioranza. Una situazione di stallo. La Fiom siciliana era stata guidata fino a ieri da Roberto Mastrosimone, leader indiscusso delle tute di blu a Termini Imerese e per il quale, scaduto il mandato, si profila un ruolo nell’Ente bilaterale dell’artigianato in Sicilia, in quota Cgil.



