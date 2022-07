Un ciclista, Federico Latteri, 52 anni, è morto in un incidente stradale stamani a Sant'Agata di Militello (Me). L’uomo percorreva con la sua bici il lungomare di contrada Giancola quando si è scontrato con un’autovettura condotta da una donna. Il ciclista, nell’impatto ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Sant'Agata Militello, ma per lui non c'è stato niente da fare.

