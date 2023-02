Con trattore carico di carote finisce in un burrone a Ispica: agricoltore ferito grave

Un agricoltore è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla ss115 che ha visto coinvolto un trattore con rimorchio carico di carote, condotto da un 63enne di Ispica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica.

Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver divelto il paracarro a delimitazione della carreggiata, è precipitato in una scarpata per circa 8 metri.

I vigili del fuoco si sono calati assistendo gli operatori del 118 che hanno provveduto a prestare la prima assistenza medica e a stabilizzare il ferito. Hanno liberato dalla cabina del trattore e posizionato il malcapitato su di una barella spinale riportandolo sulla strada e affidandolo alle cure dei sanitari. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Catania.

E’ stato necessario l’intervento di una autogrù dei vigili del fuoco, proveniente dalla sede di Ragusa, per procedere al recupero del trattore. Sul posto anche agenti della polizia locale di Ispica e Carabinieri per i rilievi di loro competenza.

