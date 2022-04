Concorsi truccati al Policlinico, dottoressa indagata torna in libertà

Il tribunale del riesame ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Eliana Gulotta, medico in servizio all’ospedale Civico. La dottoressa, difesa dall’avvocato Monica Genovese, insieme al padre Gaspare Gulotta, era finita nell’inchiesta dei carabinieri del Nas sui concorsi che sarebbero stati truccati alla facoltà di medicina del Policlinico di Palermo. I giudici hanno revocato anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il fratello della dottoressa, Leonardo, difeso dagli avvocati Genovese e Giovanni Cascioferro. Per i due fratelli resta l’interdizione per un anno dai pubblici uffici.

Anche il professor Gulotta ha fatto ricorso al riesame, ma non si conosce ancora l’esito.



