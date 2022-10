Condannato per mafia palermitano suicida nel carcere di Saluzzo

Un detenuto è stato trovato morto nel carcere Morand di Saluzzo (Cuneo). Si gratta di Agostino Matassa, palermitano d 64 anni, condannato a 14 anni e mezzo di carcere al processo. Si sarebbe suicidato usando lacci delle scarpe legati all’inferriata della finestra della cella. Era stato condannato in via definitiva, nel marzo scorso, dalla Cassazione nel procedimento nato dall’inchiesta della Dda Apocalisse che riguardava le cosche mafiose palermitane di Tommaso Natale, Resuttana, Partanna Mondello, San Lorenzo e Acquasanta.

Secondo quanto si è appreso, Matassa si trovava in una cella singola doveva aveva chiesto di essere spostato per avere ricevuto minacce da altri detenuti, al rientro dopo un periodo passato nel reparto infermeria per avere tentato il suicidio ingerendo medicinali. Era stato salvato dagli agenti di polizia carceraria.

