Consegnava la droga in bici a Largo Bordighera: arrestato minorenne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un minore catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari opportunamente posizionati nei pressi di Largo Bordighera hanno constatato il classico “andirivieni” di acquirenti che si “rifornivano” dal minorenne che, a bordo di una bicicletta, prendeva contatti con i clienti che poi si dileguavano in tutta fretta con il prezioso acquisto.

I carabinieri sono intervenuti interrompendo il protrarsi dell’attività illecita in corso e bloccando il giovane che è stato pertanto sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 29 dosi di marijuana, 20 dosi di hashish nonché 370 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovanissimo che ha consegnato “spontaneamente “ai militari materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del minore disponendone altresì la permanenza presso una comunità alloggio per minori.

