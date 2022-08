Consigliere comunale di Adrano ai domiciliari per possesso e ricettazione di una pistola “clandestina”

Un consigliere comunale di Adrano, che è anche amministratore unico di una farmacia del centro adranita, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Biancavilla per “detenzione di arma clandestina e munizioni” e “ricettazione”

I militari, in esecuzione di un “decreto di perquisizione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno dapprima controllato la sede della farmacia – in una via centrale di Adrano – e poi hanno esteso le ricerche anche all’autovettura dell’uomo, dove hanno rinvenuto, nascosta in un borsello sotto il sedile anteriore passeggero, una Ppistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, munita di caricatore inserito con 4 proiettili.

L’arma, immediatamente posta sotto sequestro, nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina, per essere sottoposta a specifici esami tecnico-balistici, volti anche ad accertarne l’eventuale utilizzo in occasione di precedenti eventi criminosi.

L’amministratore comunale, dopo il giudizio di convalida dell’arresto da parte del Gip di Catania, è stato sottoposto alla arresti domiciliari.

