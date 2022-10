Continua l'ondata di maltempo in Sicilia, a Palermo allerta arancione

Continua l'allerta gialla in Sicilia, con piogge e temporali previsti anche per domani. Il bollettino della Protezione Civile nazionale prevede ordinaria criticità per rischio idraulico nella parte nord-occidentale dell'isola e alle isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, sul versante tirrenico e alle isole Eolie, nella zona Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionicoSicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico. Anche la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio con allerta arancione oggi su Palermo. Per domani, invece, è prevista allerta gialla.

