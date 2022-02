Controlli a raffica per Green pass e mascherine in alcuni paesi etnei

Le attività di controllo finalizzate al rispetto delle disposizioni impartite per il contenimento della pandemia, hanno visto impegnati i militari della Compagnia di Gravina di Catania in un servizio di controllo volto alla verifica del “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Pubblicità

L’attività svolta dal comando dell’Arma del comprensorio di Gravina di Catania è stata principalmente indirizzata al coinvolgimento della popolazione all’osservanza delle norme, nonché della relativa consigliata profilassi igienico sanitaria. In questo contesto, nei comuni di pertinenza della Compagnia, nei giorni scorsi, sono state controllate oltre 350 persone e sono state sottoposte a verifica complessivamente 73 attività commerciali tra cui supermercati, panifici, bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse.

Nel comune di Tremestieri Etneo in particolare è stato contravvenzionato il titolare di un ristorante in quanto ometteva di controllare il possesso del green pass a due avventori entrambi sanzionati in quanto sprovvisti. Nel territorio del comune di Mascalucia sono stati altresì sanzionati il titolare di un centro scommesse e un avventore in quanto entrambi non indossavano i dispositivi di protezione individuale.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA