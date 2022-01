Controlli e multe in centro scommesse e circolo privato a Brancaccio

Un centro scommesse e un circolo privato sono stati multati dai carabinieri durante un controllo straordinario nel quartiere Brancaccio a Palermo. I militari, con il supporto di personale specializzato dell’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno multato per 50.000 euro il titolare di un centro scommesse poiché sorpreso ad esercitare l’attività senza i titoli di polizia. Al gestore di un circolo privato, è stata contestata, con il supporto di personale della polizia municipale, l’attività di somministrazioni di alimenti e bevande senza autorizzazioni. Il locale è stato sequestrato. Nel corso dei controlli sono stati denunciati marito e moglie per furto di energia elettrica. Due giovani sono stati denunciati per sorpresi a bordo di un ciclomotore con una targa realizzata artigianalmente.

