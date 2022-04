Controlli serrati a Caltagirone: una denuncia per furto e multe ad automobilisti indisciplinati

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia”, hanno realizzato alcuni servizi di controllo del territorio nelle fasce orarie serali e notturne contro l’illegalità diffusa con specifica attenzione, in particolare, per i reati di carattere predatorio.

Il servizio, articolatosi nella scorsa settimana nella zona del centro storico e nell’immediata periferia della città, ha visto la dislocazione numerosi posti di controllo in corrispondenza dei cruciali snodi viari che hanno portato all’identificazione di 42 persone ed alla verifica di 23 veicoli, con conseguente contestazione di violazioni al Codice della strada agli utenti della strada per un totale complessivo di oltre 1500 euro, per mancanza di copertura assicurativa e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Nel corso dell’attività, tra l’altro, i militari hanno sorpreso due uomini nella flagranza del reato di furto allorché, transitando in piena notte per la via Minosse, hanno notato i due soggetti mentre erano intenti ad asportare un motocoltivatore dal cortile privato interno di un condominio. Uno dei due malviventi, alla vista dei militari, è riuscito a sfuggire approfittando dell’oscurità mentre il suo complice, un 34enne del posto, è stato invece bloccato, identificato e deferito all’autorità giudiziaria.



