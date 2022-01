Controlli sui "Green pass" a Catania: multato ristoratore

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica, i militari della Compagnia di Catania Piazza Dante sono stati impegnati nello svolgimento di servizi di controllo per la verifica della certificazione “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nel Comune di Catania sono state controllate 39 persone e sottoposte a verifica 7 attività commerciali del centro appartenenti a tutte le categorie commerciali. In particolare, soltanto in un’occasione è stato contravvenzionato il titolare di un’attività di ristorazione, nella zona di piazza Palestro, in quanto aveva omesso di controllare il possesso del green pass ad un dipendente, a sua volta sanzionato per esserne sprovvisto.

